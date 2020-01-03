مصر.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب لاتهامه بالرشوة

كشف مصدر أمني أن هيئة الرقابة الإدارية المصرية، ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب في مصر عبدالعظيم حسين، بتهمة الحصول على رشوة مالية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن عملية القبض تمت فجر يوم الجمعة وكان بصحبته اثنين آخرين بالمعاش كانا يعملان في الضرائب.

وكان عضو مجلس النواب المصري محمود بدر، غرد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: ”الرقابة الإدارية قبضت من شوية على صيد ثمين ”رئيس مصلحة الضرائب“ بجد ربنا يكون في عون بلدنا ورئيسها.

يذكر أن هذه هي الحالة الثانية داخل وزارة المالية المصرية في خلال عام التي يلقي القبض على مسئول كبير بالوزارة بعد القبض على رئيس مصلحة الجمارك السابق لاتهامه بتقاضي رشوة مالية.