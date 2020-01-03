علاء مبارك يهاجم الإعلام المصري بسبب قضية ”التلاعب بالبورصة“

اتهم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الإعلام بتأجيج القضية المعروفة إعلاميًا بـ“التلاعب بالبورصة“ وذلك في أول تعليق له على حكم محكمة مصرية، بتأييد طلبه وجمال مبارك بردّ هيئة المحكمة التي تنظر محاكمتهما و7 آخرين في القضية.

وقال علاء مبارك في عدة تغريدات له دونها عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“مع بداية العام خرجت علينا صحيفة بعنوان: (2020 تطلق رصاصة الرحمة على المشاهير! علاء وجمال في انتظار حكم التلاعب بالبورصة كان النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا)“.

١.مع بداية العام خرجت علينا صحيفة بعنوان : (2020 تطلق رصاصة الرحمة على المشاهير ! علاء وجمال فى انتظار حكم التلاعب بالبورصة ؛كان النائب العام الاسبق عبدالمجيد محمود قد احال المتهمين الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مليارين و٥١ مليونا و٢٨ ألفا و٦٤٨جنيها ) pic.twitter.com/MmDylDbvPE — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 3, 2020

وأضاف علاء مبارك قائلًا:“الدفاع (التزوير الذي تم في هذه القضية غير مسبوق، تزوير في وضح النهار ألمّ بأوراق هذه الدعوى أمام أعين أشخاص باشروا إجراءات فيها، كيف حدث هذا التزوير ومن الذي قام به؟ ولماذا حجبت المذكرة الأصلية التي تبرئ ساحة المتهمين واستبدالها بمذكرة مزورة؟) حقائق أطلقها الدفاع وتجاهلها الإعلام“.

الدفاع ????(التزوير الذى تم فى هذه القضية غير مسبوق، تزوير فى وضح النهار الم بأوراق هذه الدعوى امام اعين اشخاص باشروا إجراءات فيها، كيف حدث هذا التزوير ومن الذى قام به؟ولماذا حجبت المذكرة الأصلية التى تبريء ساحة المتهمين واستبدالها بمذكرة مزورة؟)حقائق اطلقها الدفاع وتجاهها الاعلام pic.twitter.com/wd4KEtlglh — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 3, 2020

وأضاف نجل الرئيس الأسبق:“على مدار 9 سنوات، تناول الإعلام قضية البورصة على أنها قضية علاء وجمال مبارك وآخرين، والتلاعب في البورصة، وتدمير القطاع المصرفي، والإضرار بالاقتصاد المصري، والإضرار بالمال العام، والإضرار بصغار المستثمرين!“.

٣-على مدار ٩ سنوات تناول الاعلام قضية البورصة على انها قضية علاء وجمال مبارك واخرين والتلاعب فى البورصة وتدمير القطاع المصرفي والإضرار بالاقتصاد المصرى والإضرار بالمال العام والإضرار بصغار المستثمرين !???? — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 3, 2020

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت بقبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في القضية، كما قضت بتغيير الدائرة الجنائية قبل أن تطعن الثانية على القرار، ليتم رفض الطعن وتأييد طلب علاء وجمال مبارك برد المحكمة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين بالقضية، التي تعود أحداثها إلى العام 2012، إلى الجنايات، لمحاكمتهما بما نسب إليهما بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.