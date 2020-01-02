 خلل فني بـ19 سيارة بورش فارهة مملوكة لكبار الشخصيات بالسعودية – إرم نيوز‬‎

خلل فني بـ19 سيارة بورش فارهة مملوكة لكبار الشخصيات بالسعودية

خلل فني بـ19 سيارة بورش فارهة مملوكة لكبار الشخصيات بالسعودية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

كشفت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم الخميس، عن وجود خلل فني في 19 سيارة فارهة مملوكة لكبار الشخصيات، من فنانين ورجال أعمال ونجوم في عالم الرياضة، حيث يقارب سعر الواحدة منها 150 ألف دولار.

وقالت الوزارة عبر ”تويتر“، إن الاستدعاء يشمل 19 مركبة ”بورش“ من موديل ”كاريرا 911“ وسنة الموديل 2020، بسبب خطأ في برمجة وحدة التحكم، قد يؤدي إلى تعطل الإضاءات التحذيرية ”الفلشر“؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

وهذا ثاني استدعاء لسيارات ”بورش“ في غضون شهر واحد، إذ استدعت الوزارة الشهر الماضي، أكثر من 700 سيارة فارهة من الشركة ذاتها، شمل موديل ”Panamera“ و“Cayenne“؛ بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم، مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

كما جاء الاستدعاء اليوم بعد ثلاثة أيام من استدعاء الوزارة لخمس سيارات فارهة من شركة ”بنتلي“ التي يقارب سعر الواحدة منها المليون ريال (نحو 265 ألف دولار) لوجود خلل فني أيضا يستوجب الإصلاح.

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