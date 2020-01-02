دراسة: 2.1 % نمو الاقتصاد السعودي في 2020

توقعت مؤسسة استثمارية سعودية أن تتسارع معدلات النمو في اقتصاد المملكة خلال العامين المقبلين نتيجة استمرار التوسع في القطاع غير النفطي، وخاصة القطاع الخاص، أكبر مستفيد من برامج التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت ”جدوى للاستثمار“ في تقرير اطلعت عليه ”إرم نيوز“، اليوم الخميس، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أكبر اقتصاد عربي، سجل نموا حقيقيا بمقدار 0.2% عام 2019، ومن المتوقع أن يتسارع المعدل إلى 2.1% العام الجاري و2.4% عام 2021.

وأظهر التقرير أن القطاع الخاص غير النفطي سيكون هو المحرك الأساس للنمو، إذ يتوقع أن يكون ارتفع بمقدار 3.3% العام الماضي، وسيسجل نموا بنسبة 3.5% العام الجاري و3.3% عام 2021.

وبين التقرير أن القطاع غير النفطي الحكومي ارتفع بنحو 1.5% العام الماضي، ويتوقع أن يسجل نموا بمقدار 1% و0.5% عامي 2020 و 2021 على التوالي، في حين يتوقع أن يكون قطاع النفط قد تراجع بنسبة 3.3% العام الماضي وسيعاود النمو بنسبة 1.2% و2.1% في 2020-2021.

وبالنسبة للناتج الاسمي، أي بالأسعار الجارية، قدرت ”جدوى“ أن يكون ارتفع بنسبة 3.5% العام الماضي، متوقعة تسارع المعدل الى 4.7% و6.2% عامي 2020 و 2021.

وجاء في التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة وصل إلى نحو 810 مليارات دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 848 مليار دولار العام الجاري، و901 مليار دولار عام 2021 مستحوذا على ما يقارب من ربع إجمالي الاقتصاد العربي.

وقدر التقرير أن يكون إنتاج المملكة من النفط بلغ نحو 9.8 مليون برميل يوميا العام الماضي، وسيحافظ على مستواه العام الجاري قبل أن يعاود ارتفاعه ليصل إلى 10.1 مليون برميل يوميا، في حين بلغ متوسط سعر الخام السعودي نحو 65 دولارا للبرميل العام الماضي، ومن المتوقع أن يتراجع بشكل طفيف إلى 64 دولارا العام الجاري، ثم يرتفع إلى 66 دولارا العام المقبل.