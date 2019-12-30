وزير فلسطيني: إسرائيل أفرجت عن 95% من العجول المحتجزة لديها

أكد وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 95% من العجول المحتجزة لديها والتي تم استيرادها عبر تجار فلسطينيين من الخارج.

وأوضح العطاري، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن عددا قليلا من العجول التي استوردها التجار الفلسطينيون لا تزال محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الحكومة ستواصل خططها بالاستيراد من الخارج.

وأضاف العطاري: ”فتح باب التسجيل مجدداً لاستيراد العجول من الخارج للتجار الفلسطينيين، كما أننا نتوقع أن تضع إسرائيل الكثير من العراقيل أمامنا إلا أننا سنواصل عملية الاستيراد“.

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل قراراها الرافض لاستيراد العجول من إسرائيل، وذلك ضمن خططها بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، مبيناً أنها تسعى لضمان وقف الاستيراد من إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل احتجزت سابقاً آلاف العجول التي استوردها تجار فلسطينيين من الخارج، وذلك بعد قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجول من إسرائيل.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية في وقت لاحق عن كميات من تلك العجول بشكل تدريجي، فيما فرضت عقوبات على التجار المستوردين.