ثروات أغنياء العالم تقفز نحو 1.2 ترليون دولار عام 2019

قفزت ثروات أغنى 500 شخص في العالم، نحو 1.2 ترليون دولار، فيما انضم ملياردير فرنسي لأغنى شخصين بعد أن تجاوزت ثروته 100 مليار دولار.

وفي تقرير عن مليارديرات العالم، أفادت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أنّ إجمالي ثروات أغنى 500 شخص في العالم خلال العام الجاري ارتفعت نحو 25% إلى 5.9 ترليون دولار.

وأشارت إلى أنّ ”الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، نجح بزيادة ثروته حوالي 36.5 مليار دولار العام الجاري، ليصبح ثالث أغنى رجل في العالم بعد أن زادت أمواله على 100 مليار دولار.

وقالت الوكالة إنّ ”ثروة 52 مليارديرًا فقط من هؤلاء سجلت تراجعًا في 2019، بمن فيهم أغنى رجل في العالم وهو رئيس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، الذي هبطت ثروته حوالي 9 مليارات دولار نتيجة المبلغ الضخم الذي دفعه ضمن تسوية مع طليقته“.

وأضافت:“رغم الانخفاض، إلا أن جيف احتفظ بمركزه كأغنى رجل في العالم، وذلك بعد أن قفزت أسهم شركته بشكل كبير هذا الأسبوع نتيجة المبيعات الضخمة خلال موسم الأعياد الحالي“.

وذكرت ”بلومبيرغ“ أنّ ”172 مليارديرًا أمريكيًا سجلوا ارتفاعًا بثرواتهم نحو 500 مليار دولار، بمن فيهم مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، الذي زادت ثروته نحو 27.3 مليار دولار، ومؤسس شركة مايكروسوف بيل غيتس، الذي ارتفعت ثروته حوالي 22.7 مليار دولار“.

وأشارت إلى أنّ ”عدد المليارديرات في الصين واصل ارتفاعه ليصل إلى 54 مليارديرًا لتصبح ثاني دولة بعدد الملياديرات بعد الولايات المتحدة“، مضيفة أنّ ”ثروة مؤسس شركة التكييف الأكبر في الصين وهي زيانجيان قفزت نحو 79% لتصل إلى 23.3 مليار دولار“.

وبالنسبة للثروات التي شهدت انخفاضًا، فقد تراجعت ثروة قطب الإعلام الأمريكي روبرت ميردوخ، حوالي 10 مليارات دولار بعد توزيع هذه الأموال على أولاده الستة الذين أصبحوا بدورهم مليارديرات.