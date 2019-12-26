حرمان 400 معلم وافد من رواتبهم في الكويت

قالت مصادر في وزارة التربية الكويتية، إن 400 معلم وافد من جنسيات عربية لم تصرف رواتبهم، منذ 4 أشهر، أي منذ بداية العام الدراسي، بالرغم من مباشرتهم لعملهم في المدارس، والذي تم بناء على تعاقد مسبق مع وزارة التربية التي أعلنت حاجتها لهؤلاء المعلمين.

وخاطب عدد من هؤلاء المعلمين، في وقت سابق، وزارة التربية؛ للاستفسار عن أسباب انقطاع رواتبهم، مؤكدين أن تبرير الوزارة هو وجود مشكلة في ديوان نظام الخدمة، بحسب ما نقلته عنهم صحيفة ”القبس“ المحلية.

وأبدى المعلمون، وهم من الأردن وفلسطين وتونس، استياءهم من هذا التأخير لما يلحقه بهم من أضرار؛ بسبب التزاماتهم المادية داخل الكويت وخارجها.

وتعلن الكويت في كل عام عن حاجتها للتعاقد مع معلمين ومعلمات من بعض الدول العربية في عدة تخصصات، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنهاء خدمات الوافدين في بعض التخصصات التي يمكن إحلال المواطنين فيها.

وسبق للوزارة أن أعلنت عن حاجتها للتعاقد مع معلمين من الدول الثلاث المذكورة، من حملة الشهادات الجامعية في تخصصات متعددة للعام الدراسي الحالي.