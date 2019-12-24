صندوق ”النقد“ يعلّق صرف 1.2 مليار دولار لتونس

قرر صندوق النقد الدولي تعليق صرف مبلغ 1.2 مليار دولار لتونس ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من القرض بسبب ما اعتبره عدم قيام الدولة التونسية بالإصلاحات المطلوبة، و ذلك في خطوة تزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وفق خبراء.

و أكّد ممثل صندوق النقد الدولي في تونس،جيروم فاشير، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، إيقاف ضخ قسط مالي بقيمة 1.2 مليار دولار، على خلفية عدم التزام السلطات التونسية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

و يطالب صندوق النقد الدولي، السلطات التونسية، بمواصلة جهودها للتقليص من عجز الموازنة العامّة، وإرساء سياسة نقدية صارمة والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات، لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات وتحديات كبرى.

و يشدّد صندوق النقد الدولي، على أنّ التقليص من عجز الموازنة ودعم المدخرات من العملة الصعبة في تونس، وإرساء سياسة نقدية صارمة والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات مع حماية الأسر الهشة، تعدّ من أساسيات المحافظة على استقرار الاقتصاد، ودعم التحول السياسي، رغم الهشاشة المرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلي في تونس“، وفق ما جاء في بيان سابق له.

و أثار قرار صندوق النقد الدولي تعليق الدعم لتونس، مخاوف بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد وانعكاسات إيقاف صرف هذين القسطين على الوضع المالي.

واعتبر خبير الاقتصاد التونسي، عز الدين سعيدان، أن سبب إيقاف صرف القسط الأخير من القرض الممنوح لتونس من قبل صندوق النقد، هو أن تونس لم تقم بما التزمت به من إصلاحات اقتصادية كبرى، مشيرا إلى أنه تم تعليق زيارات ممثلي صندوق النقد الدولي والمراجعات التي كانت مقررة.

و حذّر الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، على تبعات هذا القرار و انعكاساته خاصة على تغطية نفقات موازنة 2020 وعلى صورة تونس دوليا، مشددا على أن قرار صندوق النقد الدولي ايقاف صرف ما تبقى من القرض الممنوح إلى تونس سيدفع البنوك الدولية وكل المؤسسات المالية في العالم، إلى رفض التعامل مع الدولة التونسية مستقبلا “في إطار الاصطفاف وراء صندوق النقد“.

وكشف سعيدان أنّ تونس حصلت على مبلغ ضخم من القروض والهبات يكاد يعدل ثلاثة أضعاف موازنتها منذ 2011 مؤكدا أنّ هذه الأموال الطائلة لم يتم صرفها في مجالات تنموية تخدم الأجيال القادمة، وفق قوله.

وأكد أن ”قدرة تونس على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أصبحت محل شك، موضحا أن التعثر في سداد الديون بصفة طبيعية سيدخل تونس في دوامة ما يسمى بإعادة جدولة الديون وأنه سيفقدها أهم مكسب على المستوى المالي الدولي المتمثل في أنها لم تتأخر يوما واحدا منذ الاستقلال في الإيفاء بالتزاماتها المالية، بحسب تأكيده.

وقال المحلل الاقتصادي رضا الجمالي لـ ”إرم نيوز“ أنّ حجم القروض والهبات التي حصلت عليها تونس منذ 2011 لا تتماشى تماما مع نسب النمو التي تحققها ولا تناسب المشاريع التي تم إنجازها، وهي نادرة وصغيرة قياسا بحجم الأموال المتحصل عليها، وفق تأكيده.

وأوضح الجمالي أنّ القروض والهبات التي دخلت إلى تونس منذ 2011 تم توجيهها إلى تسديد أجور الموظفين خصوصا مع تضخم حجم كتلة الأجور التي تُعدّ الأعلى من بين دول المنطقة، والضغوط التي يفرضها الطرف النقابي على الحكومات المتعاقبة للزيادة في رواتب الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، ما زاد من إثقال كاهل الموازنة دون أن تتحقق إنجازات كبيرة على الميدان.

وقال الخبير الاقتصادي محسن العباسي لـ ”إرم نيوز“، إنّ تونس التي تواجه اليوم مأزقا سياسيا من خلال التعطيلات التي يشهدها مسار تشكيل الحكومة تبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الدولي وإلى الجهات المانحة بأنّ مسارها السياسي المتعثّر يؤثر على ثقة المانحين ويزيد من حجم تبعيتها لهم.

واعتبر العباسي أنّ الانتقال الديمقراطي السليم رغم تعثره، ”شفع“ لتونس في مناسبات كثيرة لدى المانحين الدوليين، مذكّرا بتصريحات ممثل صندوق النقد الدولي الأخيرة التي قال فيها إنّ تونس نالت من القروض والهبات أكثر من دول أخرى تقدمت عليها من حيث المشاريع المنجزة والمؤشرات الاقتصادية.

وأشار العباسي إلى أنّ الإسراع بتشكيل الحكومة قد يعيد الثقة إلى المانحين الدوليين لكنه لا يحل المشكلة تماما، موضحا إلى انّ تونس دخلت تحت سقف القروض والهبات وحتى توجيهات المانحين، ما قد يعسّر مهمة الحكومة القادمة.