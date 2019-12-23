ما رأي جواد العناني بالوضع الاقتصادي في الأردن؟ (فيديو إرم)

قال نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق جواد العناني، إن الملف الاقتصادي في المملكة، ملف شائك وليس سهلا، وفشلت الحكومات السابقة والحالية، في تحسين معدلات النمو، أو التخفيف من مستويات الفقر والبطالة.

وتحدث العناني الذي شغل منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي سابقا، في مقابلة مع ”إرم نيوز“، عن الوضع الاقتصادي في الأردن، وعما لحق به من عثرات جرّاء السياسات الحكومية التي زادت بسببها نسب الفقر والبطالة لمعدلات غير مسبوقة.

ودعا العناني الحكومة الأردنية، لوقف التعيينات في الوظائف العامة وتدريب الموظفين الحاليين، وعدم التمديد بحالات التقاعد والتوقف عن توظيف بدلاء لهم، مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة من الموظفين.

وطالب العناني بإعادة هيكلة الإنفاق المدني والعسكري، مشيرًا إلى أن ذلك بداية الطريق الصحيح، وهو قرار صعب لكن لا بد منه.

وأشار المسؤول الأردني السابق إلى أمر آخر يرى أنه يتوجب على الحكومة القيام به، وهو التخفيف من فرض الضرائب على السلع، منوها إلى أن رفع الرواتب والأجور من شأنها أن تساعد الناس لكنها لن تحل المشكلة.

ورأى العناني، أن الحكومة أن تتحول لمرحلة الإنتاجية، مؤكدا أنه من دون ذلك ستبقى الدولة تسبح في الأزمات نفسها.

وأضاف ”على المواطنين عدم الاعتماد على معاشهم من جيب الحكومة، نحن لسنا دولة نفطية، وقدرة الناس على دفع مزيد من الضرائب غير مجدٍ، ولا بد من التحول للإنتاجية وخلق فرص عمل منتجة في السوق لا عمليات تلبيس طواقي“، حسب تعبيره.

وعرج العناني في حديثه على إشكالية دمج المؤسسات في الأردن، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا اجتماعية وسياسية تقف حائلا أمام دمج العديد منها.

وجرّاء ذلك قال العناني: إن المستفيد من استمرار هذا الوضع ساكت، فيما الخاسر ”يصيح“ ولا تستطيع الحكومات إكمال مهمتها في هذا الصدد، وفق تعبيره. ‎