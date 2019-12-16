40 مليار دولار عجز ميزانية العراق عام 2020

كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق الاثنين أن عجز الميزانية لعام 2020 سيبلغ نحو 48 ترليون دينار (40 مليار دولار) وهو أعلى بحوالي 57% من عجز ميزانية العام الحالي البالغ نحو 23 مليار دولار.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار أن ﻗﺎﻧﻮن اﻹدارة المالية أﻟﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن الموازنة إﻟﻰ البرلمان ﻓﻲ 10 ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم، إﻻ أنﱠ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم المقبل ﺗﺄﺧﺮ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ البرلمان ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات وأﺣﺪاث ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ أدت إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋﻤﺎل

ونقلت الصحف العراقية عن الصفار قوله ”إن ”اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮوع الموازنة ﺑﻨﺴﺒﺔ 12/1 ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ العام المقبل“.

وأضاف أن حجم الموازنة للعام المقبل 2020 تقدر ﺑﻨﺤﻮ 162 ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر (136.1 مليار دولار) ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﺎﻣﱠﺔ، وإﻳﺮادات ﺗﺒﻠﻎ 114 ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر (95.7 مليار دولار)“، لافتًا إلى أنه ”سيكون هناك ﻋﺠز ﻛﺒﻴر ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 48 ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وأوﺿﺢ ان ”اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻧﻔﺎﻗﺎت المتزايدة وﺧﺼوصًا اﻟﺪرﺟﺎت الوظيفية وإطلاق المنح المالية للعاطلين.“

ويعتمد العراق بشكل كبير على صادرات النفط التي توفر نحو 90% من إجمالي الإيرادات والتي بلغت هذا العام حوالي 3.9 مليون برميل يوميًا.

ويقدٌر احتياط العراق المثبت من النفط بحوالي 145 مليار برميل وهو خامس أكبر احتياط نفط في العالم بعد احتياطي فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وايران.