إيران.. عمال سكك الحديد يحتجون على عدم دفع رواتبهم (صور)

تظاهر المئات من عمال سكك الحديد في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران، يوم الأحد؛ احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

وأفاد موقع ”العمال الإيرانيين“، بأن ”شركة ريل الصناعية للخدمات الهندسية المملوكة لهيئة السكك الحديدية، رفضت دفع رواتب العاملين لديها في سكة مدينة زاهدان“.

وبين الموقع أن ”العمال في الشركة حصلوا على 60% فقط من رواتبهم، في حين تضاعف سعر السلع الضرورية والأساسية للحياة، ولم يتم دفع رواتب العمال بالكامل“، إذ أصبحت الحياة في زاهدان صعبة للغاية.

وأشار إلى أن ”الشركة المتعاقدة، والتي استفادت من العقود قصيرة الأجل والطويلة من أسهمها في أعقاب المصاعب التي يواجهها أولئك العمال، غير مستعدة لدفع رواتب 450 عاملًا“.

وكان نحو 300 عامل في شركة ”تراورس“ للخدمات الهندسية للسكك الحديدية، تظاهروا في جنوب شرق إيران؛ بسبب خفض أجورهم وعدم دفعها في الوقت المحدد.

ويعمل المحتجون، في ربط خط سكك مدينة زاهدان جنوب إيران، منذ سنوات، بالرغم من الظروف الصعبة الملوثة في تلك المدينة، ويقولون إنهم ”يعملون في أسوأ الأحوال الجوية في المواسم الحارة والباردة في الصحراء في سكة حديد زاهدان، غير أنهم لا يحصلون على حقوقهم المطلوبة“.