 تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 12% بالربع الثالث من 2019 – إرم نيوز‬‎

تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 12% بالربع الثالث من 2019

تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 12% بالربع الثالث من 2019

المصدر: رويترز

أظهرت أرقام صدرت اليوم الأحد؛ تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين تراجعًا طفيفًا إلى 12% في الربع الثالث من 2019.

وتراجع المعدل من 12.3% في الربع الثاني ومن مستوى قياسي مرتفع عند 12.9% في 2018.

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