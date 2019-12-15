تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 12% بالربع الثالث من 2019

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أظهرت أرقام صدرت اليوم الأحد؛ تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين تراجعًا طفيفًا إلى 12% في الربع الثالث من 2019. وتراجع المعدل من 12.3% في الربع الثاني ومن مستوى قياسي مرتفع عند 12.9% في 2018.