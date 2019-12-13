مصادر : اتفاق غير معلن بين بكين وواشنطن على شروط التجارة مع الصين

قالت مصادر أمريكية، إن واشنطن ستعلق بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية وتخفض أخرى، في مقابل شراء بكين مزيدًا من السلع الزراعية الأمريكية، لكن عدم صدور تأكيد عن أي من الجانبين يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان هناك اتفاق نهائي.

وقال مصدر أحيط علما بوضع المفاوضات الثنائية، إن الولايات المتحدة ستعلق رسومًا على سلع صينية قيمتها 160 مليار دولار، من المتوقع أن تدخل حيز التطبيق يوم الأحد، وتخفض رسوما أخرى قائمة.

في المقابل، ستوافق بكين على شراء سلع زراعية أمريكية قيمتها 50 مليار دولار في 2020، يما يعادل مثلي ما اشترته في 2017، أي قبل اندلاع النزاع التجاري، حسبما قاله مصدران مقيمان في الولايات المتحدة أحيطا علمًا بسير المحادثات.

لكن لم تصدر إعلانات رسمية عن واشنطن أو بكين، مما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشروط قد نالت موافقة الجانبين.

ومن المقرر بدء تطبيق رسوم صينية جديدة على السلع الأمريكية، في الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش يوم الأحد، في حين تسري الرسوم الأمريكية على السلع الصينية، من الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش.

وسيتعين على الجانبين أن يصدرا إعلانات رسمية لتأجيل تلك الرسوم أو إلغائها.

وكان مصدران مطلعان على المفاوضات، قالا في وقت سابق، إن واشنطن عرضت تقليص الرسوم القائمة على البضائع الصينية 50%، وتعليق الرسوم الجديدة المقررة، يوم الأحد، من أجل التوصل إلى اتفاق ”مرحلة 1“ الذي ظهرت أولى بشائره في أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم يتضح ما إذا كان هناك اتفاق مكتوب، ولا إن كانت بكين قد وافقت عليه، حسبما ذكر مصدر مطلع على المفاوضات مقيم في واشنطن.

وقال المصدر: ”الأمر غير واضح على الإطلاق بالنسبة لي: هل هذا اتفاق من حيث المبدأ أم أنه اتفاق؟“.

وقفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف أمام الدولار الأمريكي، وصعدت الأسهم الصينية بقوة، اليوم الجمعة، بفعل الأنباء.

وقال مسؤول بمجتمع الأعمال الأمريكي في بكين، إنه ينظر إلى كل ذلك باعتباره أقرب إلى ”عرض نهائي“ وافق عليه ترامب، لكن بكين لم تؤكده بعد.

وواصل بعض المحللين أيضًا التشكيك في قدرة الصين على زيادة مشتريات السلع الزراعية تلك الزيادة الحادة.

وعلى سبيل المثال، تراجع الطلب على فول الصويا – وهو منتج أمريكي رئيسي يُستخدم في صناعة العلف – تراجعًا حادًا بعد تفشي وباء حمى الخنازير الأفريقية في الصين، وهم يقولون إن هذا التراجع يزيد أيضًا صعوبة تنفيذ زيادة كبيرة في مشتريات الذرة.

وسيكون من الصعب أيضًا زيادة مشتريات منتجات زراعية أمريكية أخرى مثل لحم الأبقار زيادة كبيرة، حسبما يقول المحللون.

وقال دارين فريدريكس، كبير محللي سوق السلع في آسيا لدى ”إنتل اف.سي ستون“: ”لوجستيا، لا توجد ببساطة طريقة يمكنهم بها مضاعفة الواردات في غضون عام.“