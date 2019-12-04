الحكومة الإيرانية: ليس لدينا أموال للتنمية

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الأربعاء، إن حكومة بلاده تعاني من عجز بالعملات الصعبة بالوقت الحالي، في ظل تشديد العقوبات الأمريكية على طهران ومنعها من بيع النفط، مشيرًا إلى أن الحكومة الآن لا تملك أموالًا للتنمية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن ربيعي قوله أمام تجمع من الحرفيين، إن ”الناس بحاجة إلى الأمل، بالنظر إلى أن الحكومة لا تملك ميزانية تنمية“، مشيرًا إلى أن ”عصر العملة الأجنبية في البلاد انتهى“.

ويتحدث المسؤولون الحكوميون في إيران هذه الأيام عن العجز الحكومي أكثر من أي وقت مضى.

وأدى الانخفاض الكبير في صادرات النفط إلى 7000 برميل يوميًا، وتراجع الطلب على النفط والبتروكيماويات من جهة، وعدم القدرة على بيع النفط وتلقي الأموال بالدولار أو اليورو إلى إحباط الحكومة، رغم أنها قالت إن بإمكانها بيع النفط الإيراني بسرعة كبيرة، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إن الدول المجاورة الصديقة لإيران لا ”تجرؤ“ على شراء النفط.

وبدأت العقوبات النفطية والبتروكيماوية ضد إيران بناءً على طلب الرئيس الأمريكي، وفي المرحلة الأولى، وتعد البتروكيماويات، أهم منتج بعد النفط للتصدير في إيران.