مصر .. توفير 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إنه جرى التوافق مع البنك المركزي المصري على تدبير 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليًا أو الجديدة.

وأضاف للصحفيين أن التمويل سيُقدم بفائدة 10 % وبصورة متناقصة على أن يتحمّل البنك المركزي والحكومة فارق التكلفة.

من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن 96 ألف مؤسسة صناعية ستستفيد من هذه المبادرة، وهي المؤسسات التي تبلغ مبيعاتها أقل من مليار جنيه سنويًا.

وأضاف أن البنوك المملوكة للدولة ستقدم التمويل.

وتابع أنه فيما يخص المصانع المتعثرة، فقد تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة على هذه المصانع المتعثرة، والتي تصل إلى 31 مليار جنيه بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتًا إلى أن هناك 5184 مصنعًا متعثرًا.

وقال محافظ البنك المركزي إنه سيتم أيضًا تدبير 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء وحدات سكنية للأسر المتوسطة بفائدة 10 % بمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.