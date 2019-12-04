المصرف المركزي: اقتصاد الإمارات سينمو 2.3% في 2019

قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع نمو اقتصاد البلاد 2.3% في 2019، مخفضًا توقعاته مقارنة مع سبتمبر/ أيلول، عندما قال إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي سينمو بنسبة 2.4%.

ونما الاقتصاد 1.7% في 2018.

وأضاف مصرف الإمارات المركزي أن تحسن توقعات النمو لعام 2019 مقارنة مع العام السابق ترجع إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص وزيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو دبي 2020 وتواصل التعافي الاقتصادي الإقليمي.

وأشار المصرف أيضًا إلى بيانات من ريدن للاستشارات تظهر تراجع أسعار الوحدات السكنية في دبي 6.9% في الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ونزولها 8.2% في أبوظبي في نفس الفترة.