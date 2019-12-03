ترامب: ليس هناك موعد نهائي لاتفاق تجاري مع الصين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه ليس لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين، وإنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأضاف ترامب للصحفيين في لندن، حيث من المقرر أن يحضر اجتماعًا لقادة دول حلف شمال الأطلسي، أنّه ”ليس لدي موعد نهائي.. لا. أفكر ببعض الطرق وأرى أنه من الأفضل الانتظار مع الصين لما بعد الانتخابات“.

وتابع: ”لكنهم يريدون إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحًا أم لا.. يجب أن يكون صحيحًا“.