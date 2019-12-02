واشنطن تهدد بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الفرنسية

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هدّدت الولايات المتحدة الإثنين بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة مئة بالمئة على سلع فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار ردا على فرض باريس على عملاقة الإنترنت ”غوغل“ و“أمازون“ و“فيسبوك“ و“آبل“ ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية. ويمكن أن تطاول زيادة الرسوم النبيذ والأجبان اعتبارا من منتصف كانون الثاني/يناير بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الضرائب…