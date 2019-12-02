هبوط التجارة بين إيران والصين إلى أدنى مستوى لها منذ عقد

أظهرت إحصاءات الجمارك الصينية الجديدة، أن التجارة الثنائية مع إيران قد هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عقد في أكتوبر الماضي.

وذكر موقع ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، الأحد، أن التجارة الثنائية بين الصين وإيران هبطت إلى حوالي 376 مليون دولار في أكتوبر الماضي، بانخفاض 38 % عن شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف الموقع في تقرير له أنه ”في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، انخفض إجمالي صادرات الصين إلى إيران بأكثر من 39 % إلى 7.8 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهبطت وارداتها من إيران أكثر من 36% إلى 7.7 مليار دولار“.

وكانت الصين أكبر مستهلك للنفط في إيران قبل العقوبات الأمريكية، حيث تلقت أكثر من 650 ألف برميل من النفط يوميًا، فيما تشير تقارير الجمارك الصينية إلى أن هذا الرقم قد انخفض إلى حوالي 140 ألف برميل في الأشهر الأخيرة، وحاليا، تعد الصين وسوريا عملاء النفط الرسميين لإيران.

ولقد استثمرت شركات سينوبك المحدودة او ”الصين للبتروكيماويات“، وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي)، في حقلي النفط الإيرانيين (يادآوران و ازادكان) قبل العقوبات الأمريكية، وبموجب العقد، ستقوم إيران بتسوية ديونها بتسليم النفط بدلاً من الدفع.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستتلقى أموالًا لتطوير النفط في سوريا، ولكن وفقًا لإحصائيات شركات تتبع ناقلات النفط، سلمت إيران ما معدله 66 ألف برميل من النفط يوميًا إلى سوريا في الأشهر الأخيرة.