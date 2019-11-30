مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي في العالم

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون المخاطر أن مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، حيث يبلغ حجم استثماراته نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعًا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات.

وقالت الحكومة المصرية في بيان: إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر التقت بيتسي نيلسون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون المخاطر، خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية لندن، بحضور جانيت هاكمان المدير التنفيذي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

وبحث الجانبان زيادة التعاون بين مصر والبنك في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل ودعم البنك لصناعة السيارات في مصر، ودراسة دعم مشروعات التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.

من جانبها، أشادت نائب رئيس البنك بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، في ظل قصص النجاح التي تحققها مصر على المستوى الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، والتي أصبحت نموذجًا يحتذى به في المنطقة، مشيرة إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الإصلاحية وزيادة استثماراته بها، حيث يبلغ حجم استثماراته في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعًا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليًا في مصر وتونس والمغرب.

وأوضحت نائب رئيس البنك أن البنك سيعمل على التوسع في استثمارات القطاع الخاص بمصر في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وخاصة تحسين مناخ الاستثمار، والتي كان لها أثر إيجابي على المستثمرين، كما شجعت المؤسسات الدولية على توجيه تمويلات أكبر لمصر لدعم القطاع الخاص في ظل وجود مناخ جاذب وميسر للاستثمار، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص في مصر في طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة.