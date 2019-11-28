إيران تريد تنفيذ مشاريع اقتصادية في الجزائر

أعرب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، محمد إسلامي، عن استعداد طهران لتنفيذ مشاريع تنموية في الجزائر، قائلًا إن بلاده مستعدة لنقل خبرتها في التقنيات الحديثة إلى الدولة الأفريقية.

وقال محمد إسلامي، وهو -أيضًا- رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والجزائر، في كلمة بالذكرى السنوية الـ 65 لاستقلال الجزائر، ”إن تعاون إيران مع الجزائر في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والعلمية والثقافية سيتم تعزيزه على أعلى المستويات“.

وأكد إسلامي، وفق موقع ”البوابة الإخبارية“ استعداد إيران تزويد الجزائر بتجربتها في مجال التقنيات الحديثة، من خلال تنفيذ مشاريع التنمية، و“مساعدة البلاد على اكتساب الرخاء والنمو“.

فيما ثمن الجانب الجزائري دور وزير النقل الإيراني في ”تعزيز التعاون السياسي والبرلماني، وتسهيل وجود رجال الأعمال من البلدين في المجالين التجاري والاقتصادي“.