ما حقيقة وجود علاقة بين الاكتتاب في الشركات والحصول على إعانات حساب المواطن بالسعودية؟

قال المتحدث الرسمي باسم برنامج ”حساب المواطن“ الذي يقدم إعانات مالية شهرية لمتوسطي ومنخفضي الدخل في السعودية، إنه لا توجد علاقة بين اكتتاب المواطنين السعوديين في الشركات المدرجة بالسوق المالية وبين المبالغ التي يتقاضونها من البرنامج.

وكتب المتحدث سلطان القحطاني عبر حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“: ”لا صحة للأخبار المتداولة والتي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة، ويعتمد البرنامج في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج“.

لا صحة للأخبار المتداولة والتي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة،

ويعتمد البرنامج في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج. — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) November 27, 2019

ولم يوضح القحطاني إن كانت عوائد الأسهم المستقبلية ستعتبر مصادر دخل للأفراد وتؤثر على إعانات برنامج ”حساب المواطن“ التي يتلقونها.

وسرت شائعات في الأيام الماضية التي فتحت فيها شركة النفط الحكومية العملاقة (أرامكو) لأول مرة في تاريخها، الباب أمام السعوديين لشراء جزء من أسهمها التي عرضتها للبيع، بأن ملاك الأسهم سيفقدون حقهم في الحصول على إعانات ”حساب المواطن“ الشهرية.

ويمنح البرنامج الحكومي إعانات تبلغ نحو 300 ريال للأفراد وألف ريال للعائلات شهرياً، فيما يبلغ عدد المستفيدين من تلك الإعانات نحو 12 مليون مواطن سعودي من أصل قرابة 20 مليون سعودي هم كل مواطني المملكة.

وينتهي اليوم الخميس، موعد اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة ”أرامكو“ بعد أسبوعين على فتحه.

وبلغ اكتتاب الأفراد حتى يوم الأربعاء، 32.57 مليار ريال سعودي (8.7 مليار دولار)، بحسب ما قاله مدير الاكتتاب في بنك ”سامبا كابيتال“.

ويخطط عملاق النفط لبيع 1.5 %من الشركة بما يعادل نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي في نطاق 30 إلى 32 ريالًا، مما يقدر قيمة الطرح الأولي بما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) والقيمة السوقية المحتملة للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وتقول أرامكو إن المستثمرين الأفراد سيغطون ما لا يقل عن ثلث البيع، وأمام من ينوي الاكتتاب اليوم الخميس فقط 28 نوفمبر/ تشرين الثاني للاكتتاب.

وقال بيان ”سامبا“ إن حوالي 3.72 مليون مستثمر من الأفراد اكتتبوا في 1.017 مليار سهم بحلول الثامنة مساء (1700 بتوقيت غرينتش).

والطرح الأولي هو حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.