بغداد.. مليارات الدولارات خسائر الاحتجاجات في المحافظة

قالت محافظة بغداد، الثلاثاء، إن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، خلفت خسائر تقدر بمليارات الدولارات؛ جراء حرق 900 متجر ومخزن تجاري في العاصمة العراقية.

جاء ذلك، خلال اجتماع بين المحافظ محمد العطا وممثلي غرفة تجارة بغداد، وفق بيان صادر عن المحافظة.

ونقل البيان عن مستشار اتحاد الغرف التجارية في بغداد، محمد باقر الموسوي قوله، إن الخسائر تقدر بمليارات الدولارات وتعادل ميزانية دول.

وأشار البيان إلى ”مندسين“ ضمن الاحتجاجات الشعبية أضرموا النيران في مبان تجارية وسط بغداد، أدى إلى احتراق 900 محل ومخزن تجاري.

وتابع البيان، أن اجتماع المحافظ مع ممثلي غرفة تجارة بغداد ”خلص إلى تشكيل خلية لتنسيق المواقف من أجل حماية الاقتصاد العراقي، والحد من حالات الحرق التي طالت بنايات في منطقتي الشورجة وشارع الرشيد“ وسط بغداد.

واندلعت النيران في عدة مبان تجارية خلال الاشتباكات بين قوات الأمن وسط العاصمة، على مدى الأسابيع الأخيرة.

وكان متظاهرون قد أغلقوا، للفترة بين 29 تشرين الأول/أكتوبر و9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ميناء أم قصر، أكبر موانئ العراق؛ ما خلف خسائر تقدر بنحو 6 مليارات دولار، وفق ما قالت الحكومة.

وسعى المحتجون، طيلة الأيام الماضية، إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المنشآت الحيوية، مثل مصافي تكرير النفط وحقول النفط؛ للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، لكن دون التأثير على إنتاج وتصدير الخام حتى الآن.

ومنذ بدء الاحتجاجات، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 347 قتيلًا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.