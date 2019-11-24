مصر تقترض 1.1 مليار دولار لسد عجز الموازنة

اقترضت الحكومة المصرية، اليوم الأحد ، 18.5 مليار جنيه، ما يعادل 1.1 مليار دولار، لسد عجز الموازنة وتغطية احتياجاتها المالية، عن طريق طرح أذون خزانة.

وطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الأحد ، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.5 مليار جنيه «1.1 مليار دولار» لسد الاحتياجات المالية وتوفير أموال لسد عجز الموازنة.

ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

وتعتمد الحكومة في مصر على طرح السندات وأذون الخزانة لسد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات على آجال زمنية مختلفة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.