11 اتفاقية بـ3 مليارات دولار بين مصر ومؤسسات مالية

قالت وزارة الاستثمار المصرية، إنها وقعت 11 اتفاقية اقتصادية مع كل من جيبوتي وأنغولا، والكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019، والذي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، والذي بلغ نحو 11.3 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الأفريقية في مصر نحو 3 مليارات دولار.

وقالت سحر نصر وزير الاستثمار المصرية، إن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز وتعميق الروابط الاستثمارية والتجارية بين مصر والدول الأفريقية في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والبنية الأساسية والتعدين والتشييد والبناء والصحة.

وأضافت نصر على هامش توقيع الاتفاقيات، أنه سيتم إنشاء مشروعات اقتصادية مُشتركة بين الدول الأفريقية، وتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات للتعرف على الفرص الاستثمارية وترويج الاستثمار.

وتضمنت الاتفاقيات قرضًا بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث وقعت سحر نصر، والسير سوما تشاربتلي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء.

وكذلك اتفاقية إنشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار.