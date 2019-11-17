1.3 مليون سفينة تعبر قناة السويس في 150 عاماً

كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، عن حجم إيرادات القناة منذ افتتاحها، بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاحها.

وقال ربيع خلال الاحتفالية التي نظمتها الهيئة، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، إن حركة الملاحة شهدت عبور 1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن بإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار.

يذكر أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي كانت قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهي عائدات شهر آب/أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار.

وتعد قناة السويس أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا وهي واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة المصرية.