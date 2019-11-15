”شهية المخاطرة“ تهبط بأسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وسط شهية للمخاطرة أوقدتها تصريحات من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق تجارة مرحلي مع الصين.

وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.5% إلى 1464.17 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن بصدد الصعود نحو 0.4%، هذا الأسبوع.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6% إلى 1464.30 دولار للأوقية.

وقفزت الأسهم الآسيوية، مما نال من جاذبية الذهب كملاذ آمن، مقتدية بإغلاق ستاندرد آند بورز 500 على مستوى قياسي، في ظل تجدد الآمال بأن يكون أكبر اقتصادين في العالم بصدد اتفاق مرحلة 1.

وكان كودلو قال، أمس الخميس، إن اتفاقًا قد يبرم قريبًا.

وتراجعت الفضة 0.8% في المعاملات الفورية إلى 16.87 دولار للأوقية. ويتجه المعدن لارتفاع نسبته 0.5% هذا الأسبوع، في حين انخفض البلاتين 0.3% إلى 877.26 دولار للأوقية، متجهًا صوب خسارة أسبوعية بنسبة 1%.

وفقد البلاديوم 0.3% ليسجل 1731.08 دولار للأوقية، ليصبح بصدد تراجع نسبته 0.8% للأسبوع بأكمله.