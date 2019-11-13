الحكومة الإيرانية: 60 مليون شخص بحاجة إلى دعم اجتماعي

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الأربعاء، إن هناك 60 مليون إيراني بحاجة إلى توفير سبل العيش في البلاد.

وأوضح ربيعي خلال مؤتمره الصحفي عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، حول خطة الدعم الاجتماعي وسبل العيش، بالإضافة إلى الفساد وعدد من القضايا الأخرى، أنه ”من المرجح أن يصل عدد الأسر المؤهلة للحصول على الدعم الاجتماعي للكفاف إلى 60 مليون شخص، ويغطي الرقم أكثر من 18 مليون أسرة“.

وقال ربيعي: إن ”بعض المناطق في إيران محرومة تمامًا وهناك مواطنون كانوا دائمًا في حاجة لدعم من أجل توفير سبل العيش“، مبينًا أن ”هذه الطبقة التي بحاجة ضرورية للدعم هن ربات أسر وعاملات ذات دخل ثابت، بمن في ذلك العاملون والمتقاعدون“.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ومساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية إلى أن ”الطبقة الوسطى ستكون مشمولة بخطة الدعم الحكومي لرفع مستوى سبل العيش“.

وتعيش نحو سبعة ملايين أسرة إيرانية في ظروف معيشية غير ملائمة، بحسب ما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين الماضي، في كلمة له بمدينة رفسنجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب البلاد، الأمر الذي يكشف عن تعاظم سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية جراء العقوبات الأمريكية والفساد.

كما اعترف الرئيس روحاني، أمس الثلاثاء، أن بلاده تمر بأيام صعبة للغاية لم تشهدها منذ الثورة الإيرانية ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.

وقال روحاني في اجتماعه مع مسؤولين بمحافظة كرمان جنوب إيران، اليوم: ”نشهد أيامًا صعبة لم نتعرض لها منذ الثورة، وإيران لا تتمتع بظروف طبيعية وتمر بعملية شاقة للغاية“.