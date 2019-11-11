سلطنة عمان تُوقف مؤقتًا استقدام العمالة الأجنبية لبعض القطاعات‎

قررت سلطنة عمان اليوم الإثنين، وقف التصريح باستقدام العمالة الأجنبية بشكل مؤقت، في بعض القطاعات.

جاء ذلك بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، صدر عن وزير القوى العاملة العماني عبد الله البكري، على أن يتم العمل به بداية من غدٍ الثلاثاء.

وقرر البكري، إيقاف التصريح لمدة 6 أشهر، باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، دون ذكر السبب.

وأوضح أن ”القرار لا يسري على المنشآت التي يعمل بها مئة عامل أو أكثر، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية“.

وفي الأشهر الأخيرة انخفض قليلًا عدد العمالة الوافدة إلى عمان، إلى أقل من مليوني عامل، وفقًا لإحصاءات حكومية صدرت في يوليو/ تموز الماضي، بحسب صحيفة ”أثير“ المحلية.

ويقدر عدد سكان السلطنة بنحو 4 ملايين و600 ألف نسمة، يشكل العمانيون منهم نحو 58%، والباقي وافدون، وفق المصدر السابق.