مسؤول ليبي يتهم حكومة الوفاق بالاستيلاء على أموال ”صندوق الجهاد“

اتهم رمزي آغا رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، حكومة الوفاق بالاستيلاء على الأموال الخاصة بما يسمى ”صندوق الجهاد“.

وقال آغا، في تصريح لـ“إرم نيوز“، يوم الخميس، إن إيرادات هذا الصندوق تأتي من خلال تحصيل ضريبة الجهاد المفروضة على الدخل“.

وقدر حجم هذه الأموال بالمليارات، كون الضريبة مفروضة على المرتبات والأنشطة التجارية، قائلًا إن ”الإيراد السنوي لصندوق الجهاد من خلال تحصيل الضريبة على المرتبات فقط، حوالي مليار دينار“.

وبلغت مرتبات القطاع الحكومي فقط في ميزانية الدولة للعام 2018، حوالي 17.5مليار دولار .

وفرض النظام الليبي السابق في سبعينيات القرن الماضي، ”ضريبة الجهاد“ ضمن القانون رقم (44) لسنة 1970، باعتبارها ضريبة إضافية على الأرباح والدخل.

وتحسب الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها، والمعاشات التقاعدية وكافة الأرباح وأنواع الدخل الأخرى بنسب تتراوح بين 1 إلى 4%، وتوضع جميعًا في صندوق يسمى صندوق الجهاد، الذي تأسس في 10 كانون الثاني/ يناير 1970 وتتولى وزارة المالية تحويل الحصيلة الشهرية إلى الصندوق.