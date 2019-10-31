تمويل دولي لموازنة السودان لعام 2020

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إبراهيم البدوي، عن اتفاق دولي لتمويل موازنة 2020 في البلاد مع أصدقاء السودان، عبر 20 مشروعًا تم التوافق عليها.

وكشف البدوي عن ”خارطة طريق“ لإعادة تأهيل اقتصاد البلاد بتقديم دعم مالي دون دفع متأخرات الديون الخارجية، بتوافق المجتمع الدولي.

وقال وزير المالية العائد من اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين بنيويورك، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، اليوم الخميس، إن هنالك جهودًا لمعالجة ديون السودان الخارجية قبل نهاية العام المقبل، وقال: ” الكرة الآن في ملعبنا لإدارة حوار مع المجتمع الدولي”.

وأضاف البدوي، وهو خبير سابق لدى البنك الدولي، أن ديون السودان الخارجية تبلغ أكثر من 50 مليار دولار، وأشار إلى حاجة البلاد لمساعدة أصدقاء السودان في فك اختناقات الحالة المعيشية للمواطن عبر مساعدته في موازنة العام المقبل، وقال إنه تم الاتفاق مع أصدقاء السودان لتمويل موازنة 2020 عبر 20 مشروعًا تم التوافق عليها.

وأفاد البدوي أن اجتماعًا لأصدقاء السودان سيلتئم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالعاصمة الخرطوم، إلى جانب عقد اجتماع آخر للمانحين في نيسان/ إبريل من العام المقبل.

وفي سياق آخر، أعلن البدوي عن اجتماعات بشأن استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، وأشار إلى ترتيبات لرفع تقرير مفصل عنها للنائب العام خلال الفترة المقبلة.

ويعاني السودان من انهيار اقتصادي حاد منذ فقده عائداته النفطية جراء انفصال جنوب السودان 2011، مع تراجع صادرات البلاد، إلى جانب العقوبات الاقتصادية.

وعزل الجيش السوداني في 11 إبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بالأوضاع الاقتصادية في البلاد.