تعافٍ مؤقت لسندات لبنان الدولارية وتكلفة التأمين على الديون‎

ارتفعت سندات لبنان الدولارية للمرة الأولى في عشر جلسات، اليوم الخميس، مع نشر قوات الجيش وأفراد شرطة مكافحة الشغب لإعادة فتح طرق أغلقها محتجون واستعداد البنوك لاستئناف العمليات واستقبال العملاء، غدًا الجمعة.

وصعد إصدار استحقاق 2021 بمقدار 0.8 سنت، وهو أكبر ارتفاع في ستة أسابيع، إلى 68.5 سنت في الدولار، بينما ارتفعت سندات استحقاق 2037 بمقدار 0.6 سنت إلى 54.9 سنت في الدولار، حسب ما أظهرت بيانات ”تريدويب“.

وتعرضت السندات لضغوط بيع هائلة، في الأيام القليلة الماضية، بسبب الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة منذ أسبوعين، والتي أدت إلى إغلاق البنوك وتأجيج مخاوف إزاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الديون.

وأظهرت بيانات ”آي.اتش.إس ماركت“ تراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية، وهي مقياس لتكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي للبلاد، لأجل خمس سنوات 81 نقطة أساس، مقارنة مع إغلاق أمس الأربعاء إلى 1632 نقطة أساس.