لبنان.. إغلاق محطات الوقود بعدة مناطق جرّاء نفاد مخزونها

أغلقت عدة محطات وقود في مناطق لبنانية أبوابها جرّاء نفاد مخزونها، الاثنين، في وقت تشهد البلاد احتجاجات منذ 12 يومًا قطعت على إثرها طرق رئيسة، وفق إعلام محلي.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أغلقت عدة محطات وقود أبوابها في مدينة صيدا جنوب البلاد ، جراء نفاد البنزين، دون تفاصيل.

فيما قال إعلام محلي، إن محطات أخرى أغلقت أبوابها في منطقتي عكار والضنية (شمال)، بسبب نفاد الوقود وعدم تسليم الشركات الموزعة كميات جديدة، وعدم قدرة الصهاريج على الوصول إلى المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الإضرابات في لبنان وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبدأت احتجاجات لبنان، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ.