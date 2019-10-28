توقعات إيجابية لاقتصاد دول الخليج رغم توترات المنطقة‎

أبدى رجال أعمال ورؤساء شركات تفاؤلهم تجاه الأداء الاقتصادي في دول الخليج العربي العام الجاري على الرغم من تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.

وجاء في استطلاع رأي أجرته مجموعة ”أكسفورد“ للأعمال البريطانية أن ردود 72% من المستطلعة آراؤهم كانت إيجابية مقابل 70.3% العام الماضي.

وقالت المجموعة في التقرير الذي اطلعت عليه ”إرم نيوز“، اليوم الاثنين، إنه ”على الرغم من التوتر في المنطقة وضعف أسعار النفط والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة إلا أن معظم الذين تم استطلاعهم قدموا ردودا إيجابية ومتفائلة بالنسبة لاقتصاد دول الخليج العام الجاري خاصة أن بعض هذه الدول وخاصة السعودية والإمارات أعلنت أكبر ميزانية في تاريخها لعام 2019″.

وأشارت إلى أن رأي هؤلاء يتوافق مع مؤشرات إيجابية كبيرة لاقتصاد دول الخليج، لافتة إلى أن النمو في الإمارات على سبيل المثال سيتسارع من 1.7% العام الماضي إلى نحو 2.8% هذا العام فيما سيرتفع معدل النمو في مملكة البحرين من نحو 1.8% إلى 2.3% في الفترة نفسها.

وأوضحت أن ”هناك تفاؤلا أيضا من قبل معظم رؤساء الشركات الذين تم استطلاعهم بشأن إنفاق شركاتهم إذ إن 63% منهم قالوا إن هناك خططاً لزيادة الإنفاق الرأسمالي خلال 12 شهرًا مقبلة وهو ما سيؤثر إيجابيًا على نمو القطاع الخاص“.