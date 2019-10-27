الإمارات والبرازيل توقعان اتفاقًا لتعزيز العلاقات التجارية

أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة مع البرازيل اليوم الأحد، اتفاقًا بشأن توسيع العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز شراكات التمويل الاستثماري في قطاعات مثل الشركات الزراعية والبنية التحتية والطاقة والدفاع، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وجاءت الإعلان عن هذا الاتفاق، على هامش زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لأبوظبي ضمن جولة مدتها عشرة أيام في آسيا والشرق الأوسط، بهدف جذب الاستثمارات إلى بلاده، حيث وقع بولسونارو الاتفاق مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وقال البيان ”أكد الزعيمان التعاون الاقتصادي الممتاز بين البرازيل والإمارات العربية المتحدة وعبّرا عن تصميمهما على تعزيز هذا التعاون“، مضيفًا أنهما ”وقّعا كذلك اتفاقات في مجالات الذكاء الصناعي والبيئة والدفاع والتجارة والجمارك“.

ووفقًا لغرفة دبي للتجارة والصناعة، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل العام الماضي 2.7 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، عن فرناندو لويسليمو، سفير البرازيل لدى الإمارات قوله، إن ”حجم التبادل التجاري سيزيد هذا العام بعد أن وصل إلى ملياري دولار بحلول شهر أغسطس آب“.