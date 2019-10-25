بسبب الأحوال الجوية.. إغلاق ممرات ملاحية وتعطيل الدراسة شمالي مصر

تشهد المدن الساحلية الشمالية بمصر موجة من تقلبات الأحوال الجوية، دفعت السلطات إلى إغلاق ممرات صيد وملاحة، والإعلان عن تعطيل الدراسة بها السبت.

وقررت السلطات غلق بوغازي (مضيقي) ميناءي الإسكندرية والدخيلة (بمحافظة الإسكندرية/ شمال) أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الحالة الجوية، بما لا يسمح بحركة السفن والقاطرات البحرية.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن ”إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية“.

بدوره، أصدر عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت فقط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.

وفي محافظة كفر الشيخ (شمال)، قررت السلطات، الجمعة، غلق ميناء البرلس، أمام دخول وخروج مراكب الصيد بالبحر المتوسط، بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، وفق إعلام محلي.

ووجهت المحافظة تحذيرات للمواطنين بتجنب الخروج في هذه الأجواء والابتعاد عن أعمدة الكهرباء .

والخميس، ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في مدن السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء (شمال شرق) عدم الخروج الجمعة، إلا في حالة الضرورة القصوى ”حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية“؛ على خلفية عدم استقرار الأحوال الجوية

كما قررت وزارة الصحة رفع درجات الاستعداد القصوى بالمحافظات المتوقع تعرضها لسقوط الأمطار.

وتشهد بعض محافظات مصر موجة طقس قاسية وهطول أمطار غزيرة، منذ الثلاثاء، فيما لقي 19 شخصًا مصرعهم بأسباب تنوعت بين حوادث طرق والصعق الكهربائي والغرق.

وتعد موجة الطقس السئ وهطول الأمطار والبرق والرعد، الأولى التي تشهدها مصر قبل بداية فصل الشتاء الذي يبدأ 21 ديسمبر/ كانون أول المقبل.