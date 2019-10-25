الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين بفعل بيانات أمريكية ضعيفة‎

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الجمعة، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، في الوقت الذي أثارت فيه بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، التوقعات بخفض آخر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما بلغ البلاديوم ذروة جديدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته، منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، عند 1506.76 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفع 0.1% إلى 1505.40 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0805 بتوقيت غرينتش.

وربح المعدن الأصفر 1.1%، هذا الأسبوع، متجهًا صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع. وصعد في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1508.20 دولار للأوقية.

وتجاوز الذهب مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات، في الـ 7 من أغسطس/ آب.

وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المُصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، كما تراجعت الشحنات، في دلالة على أن استثمارات الشركات لا تزال ضعيفة، في ظل تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما أظهرته بيانات، أمس الخميس.

وخفض المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ويتوقع المستثمرون خفضًا آخر محتملًا، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد صعوبات جراء عوامل معاكسة من الحرب التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويُعتبر الذهب استثمارًا أكثر أمانًا، خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومن ناحية أخرى، استقر البلاديوم عند 1778.39 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1785.50 دولار.

وساعدت المخاوف بشأن حدوث أزمة في إمدادات المعدن الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات، في رفع الأسعار أكثر من 41%، منذ بداية العام الجاري، على الرغم من ضعف قطاع السيارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.5% إلى 18.04 دولار للأوقية وتتجه صوب تسجيل أكبر مكسب أسبوعي، منذ الـ 20 من سبتمبر/ أيلول.

وزاد البلاتين نحو 0.8% إلى 931.32 دولار، ليظل على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع.