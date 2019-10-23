خبراء: فرض ضريبة على أثرياء الجزائر مستحيل

تسبب فرض ضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2020، بحالة من الجدل الواسع في الجزائر، حيث يرى خبراء بأن تطبيقها يبدو مستحيلًا.

وقال الخبير الاقتصادي محمد حميدوش لـ“إرم نيوز“، إن فرض ضريبة على الأثرياء يصطدم بعدة معوقات، من أبرزها الوعاء الضريبي الحقيقي الذي لا يزال مبهمًا، مشددًا على أنه ”لا يمكن تطبيقها في بلد لا يقوم فيه سائر المواطنين بالتصريح الضريبي دوريًا على منوال ما هو حاصل في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية“.

واوضح حميدوش أن الحكومة تسعى لتمرير الضريبة على الثروة عبر مجلس النواب، الذي يضم كثيرًا من الأثرياء، الذين بدورهم سيحبطون المسعى لاصطدامه مع مصالحهم، مستبعدًا أن يتم تطبيق الضريبة على الثروة قبل عقد من الآن على الأقل، مستدلًا بإخفاق تجربة حكومية سابقة عام 1983، مشيرًا إلى أنه ما لم يتم حسم معضلة الأملاك العقارية، فإن الضريبة المذكورة لن تطبق.

بدوره، قال الوزير السابق عبد الرحمن مبتول إن ”الضريبة على الثروة هي بمثابة استعراض يفتقد إلى التأسيس“، منتقدًا ”جنوح حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي إلى محاولة فرض الضريبة دون التمهيد لها“.

وتساءل مبتول ”هل تعلم الحكومة عدد الأثرياء في الجزائر؟ طبعًا لا، في ظل غياب بطاقة وطنية تحدد عددهم بشكل دقيق“.

وانتقد مبتول القيمة القليلة للضريبة التي ستفرض على الثروة، مشيرًا إلى أنها لن ترفد الخزينة العامة للدولة بعائدات مالية كبيرة، معتبرًا أن المسألة تتطلب تصورًا مغايرًا في بلد يشهد تداول آلاف المليارات خارج القانون، بفعل هيمنة الاقتصاد الموازي.