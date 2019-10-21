اتفاقات مصرية – كويتية بمليار دولار لتنمية سيناء

وقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في القاهرة، اليوم الإثنين، عددًا من اتفاقيات التعاون.

وتضمنت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بمليار دولار أمريكي، في محور مشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء، واتفاقية استكمال مشروع النفق بشرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، بجانب اتفاقية في مجال الاستثمار المباشر.

وقالت وزيرة الاستثمار المصري، سحر نصر، إن تلك الاتفاقيات تهدف لتنمية سيناء في مجالات الطرق والمياه والإسكان والبنية الأساسية؛ من أجل الوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء، مع إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء، مع الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر حريصة على أن يكون لمشروعات البنية الأساسية أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تحسين الخدمات المُقدمة لهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار، بما يُسهم في تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء، وبينها وبين باقي المحافظات.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي تناولت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.