رغم زيادة أسعار التذاكر.. مصر تخسر 177 مليون دولار سنويًا بسبب خطوط المترو‎

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن حجم الخسائر التي تتكبدها شركة المترو، رغم زيادة أسعار التذاكر خلال الفترة الأخيرة، والتي تقدر بملايين الدولارات.

وقال وزير النقل والمواصلات في مصر، الفريق كامل الوزير، خلال افتتاح محطة مترو هليوبوليس شرق القاهرة، اليوم الأحد، إن شركة المترو تتكبد خسائر سنوية تقدر بـ2 مليار و880 مليون جنيه (177 مليون دولار)، موضحًا أن إجمالي إيرادات مترو الأنفاق اليومية تبلغ 7 ملايين جنيه (430 ألف دولار) في حين تصل تكلفة التشغيل إلى 15 مليون جنيه (922 ألف دولار) أي قيمة الخسائر تقدر يوميًا بـ 8 ملايين جنيه (491 ألف دولار).

وردًا على شائعات زيادة أسعار التذاكر عقب افتتاح محطة هليوبوليس الجديدة، أكد كامل الوزير أن الوزارة لا تفكر في رفع سعر تذكرة المترو، رغم الخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة فرق التشغيل وسعر التذكرة.

وأضاف الوزير، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأوضح: ”لا يتم رفع سعر التذكرة إلا بعد دراسات متأنية، بعد الرجوع لرئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية“.

وتابع وزير النقل: ”تكلفة تشغيل المترو 15 مليون جنيه يوميًا، في حين أن إيرادات المترو بالخطوط الثلاثة 7 ملايين جنيه“، لافتًا إلى أن المترو يقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا.