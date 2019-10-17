مجلس أعمال سعودي فلسطيني ولجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

وأطلع الرئيس، الذي يزور المملكة حاليا ًّبرفقة وفد رسمي، ولي العهد السعودي، خلال اجتماع عقد بينهما، على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيما الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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سمو #ولي_العهد يعقد جلسة محادثات رسمية مع رئيس دولة #فلسطين، جرى خلالها استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.https://t.co/Q3bM2UsI5E#واس pic.twitter.com/aFj2r3DlgH — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 17, 2019

وأكد عباس، الذي أجرى -أيضًا- جلسة مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب المملكة العربية السعودية، في وجه الاعتداءات التي تعرضت لها، مثمنًا دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في شتى المجالات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إن ”الأمير محمد بن سلمان عقد اليوم جلسة محادثات رسمية مع الرئيس محمود عباس وجرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.

وحسب الوكالة السعودية فإنه ”بناءً على المحادثات التي تمت بين الجانبين السعودي والفلسطيني واستجابة لرغبة عباس، فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني“.