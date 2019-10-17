بنك ”الإمارات دبي الوطني“ يطرح أسهمًا جديدة بـ 1.7 مليار دولار لتمويل التوسع

يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني طرح كمية من الأسهم للبيع بقيمة 6.45 مليار درهم، (1.76 مليار دولار) في إطار خطة التوسع في الخارج وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية بيانًا من البنك الذي تسيطرعليه الدولة أنه يعتزم طرح 758.8 مليون سهم بسعر 8.5 درهم للسهم تمثل خصمًا بنحو 35% عن سعر الإغلاق البالغ 13.15 درهم في 16 أكتوبر.

وسيتم فتح الطرح في 10 نوفمبر وتنتهي في 20 نوفمبر.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني العام عرض العام الماضي بيع أسهم جديدة للمساعدة في تمويل عملية الاستحواذ على دنيز بانك التركي.

وخلال الشهر الماضي رفع بنك الإمارات دبي الوطني الحد الأقصى للملكية الأجنبية المملوكة في أسهمه إلى 20% من 5%، مع خطط للحصول على موافقة المساهمين لمضاعفة الحد الجديد.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن ثلاث شركات مصرفية هي سيتي غروب ومورغان ستانلي و أي أن بي دي تقوم بإدارة طرح أسهم الحقوق.