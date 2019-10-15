صندوق النقد الدولي يخفّض توقعات النمو في السعودية وإيران بشكل حاد

المصدر: أ ف ب

خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد، الثلاثاء، توقّعاته للنمو في السعودية وإيران، أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، على خلفية العقوبات الأميركية والتوترات الإقليمية وتراجع أسعار النفط.

وتوقّع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9,5% بعدما كان توقع في نيسان/أبريل انكماشًا بنسبة 6%، على أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0,2 % مقابل توقعات سابقة بنمو بـ1,9%.

وهذا أسوا أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، حين كانت الجمهورية الإسلامية في حرب مع العراق، وكان الاقتصاد الإيراني شهد انكماشًا في 2018 بنسبة 4,8%

ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3% بين نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر إلى تدهور كبير في الاقتصاد الإيراني منذ أن بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني في أيار/مايو.

وفي تقريره ”آفاق الاقتصاد العالمي“، قال الصندوق إن إيران ”اختبرت ولا تزال تختبر ضائقة اقتصادية حادة جدًا“.

وتراجعت توقعات النمو في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 0,2%، بعدما كانت 1,6 في نيسان/أبريل، و1,9 في تموز/يوليو، وهذه أسوأ توقعات للنمو في السعودية منذ أن انكمش الاقتصاد السعودي في العام 2017 بنسبة 0,7%.

لكن الصندوق قال إن النمو السعودي في العام المقبل سيبلغ عتبة 2,2%، وسط توقعات باكتساب القطاع غير النفطي في المملكة المزيد من القوة بالعام 2020 في ظل إصلاحات متواصلة.