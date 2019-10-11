أنباء عن انفجار في ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي

نقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء الطلبة الرسمية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، وقوع انفجار في ناقلة نفط إيرانية، على بعد 96 كيلو مترا من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة: إن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق على متن الناقلة، مما سبب أضرارًا بالغة وتسربًا نفطيًا في البحر الأحمر.

وأضافت رويترز نقلًا عن الوكالة نفسها أن الناقلة مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مضيفة أن خبراء يعتقدون أن الانفجار ”هجوم إرهابي“.

وأفادت الوكالة أن طاقم الناقلة بخير والوضع بعد الانفجار تحت السيطرة.

وقالت وكالة نور الإيرانية المقربة من الحرس الثوري: ”لم يصب أي فرد في الطاقم جراء الانفجار… الوضع تحت السيطرة“.

ونشرت شركة النفط الإيرانية على موقعها الألكتروني أن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار، فيما قال التلفزيون الإيراني إن الانفجار ألحق أضرارا بصهريجين في الناقلة.