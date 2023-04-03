الذهب يلمع مع تراجع الدولار وسط اضطراب بالسوق

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1984.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1745 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتسجل عند التسوية 2000.40 دولار. وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا: "تعصف بنا الأحداث الكبرى باستمرار ويُبقي هذا المستثمرين متوترين"، في إشارة إلى الاضطرابات المصرفية العالمية التي دفعت الذهب للصعود ثمانية بالمئة الشهر الماضي.

وأضاف مويا أن قرار أوبك+ المفاجئ "يقود حقا التجارة في الذهب من أجل التحوط من التضخم".

ويعتبر الذهب تحوطا تقليديا في مواجهة التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة الذي يستهدف كبح ضغوط تزايد الأسعار يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة. وأدى تخفيض أوبك المفاجئ أيضا إلى تراجع حاد للدولار، الذي يُسّعر به الذهب.