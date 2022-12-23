السويد.. طبقة وسطى "مسحوقة" وارتفاع عدد منتظري الإعاشة
كشفت هيئة الإحصاء الرسمية في السويد، أن الضغوط المعيشية سحقت الطبقة الوسطى في البلاد، على وقع الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها القارة الأوروبية ولاسيما التضخم.
وسجلت بيانات الهيئة تراجع القيمة الحقيقية للرواتب في أكبر انخفاض منذ حوالي 30 عاما تشهد السويد.
ورغم أن بلدهم واحدة من أغنى دول العالم، إلا أن السويديين ليسوا أثرياء ولديهم ثاني أعلى نسبة ديون في أوروبا.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن ربع السويديين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما لا يمكنهم إدارة أكثر من 4 أسابيع دون راتب، ونصف هؤلاء لديهم أقل من 50000 كرونة سويدية في المدخرات.
زيادة الأجور ليست مجدية
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة أوبسالا، أدريان ليندبرغ، إن "التضخم خلق نوعا من الفوضى في الاقتصاد، وزيادة الأجور رفعت معدلات التضخم، وبالتالي الفقراء ازدادوا فقرا، أما أولئك الذين لديهم المال كسبوا أكثر بمساعدة التضخم، ما أدى لذوبان الطبقة الوسطى في البلاد".
وأضاف ليندبرغ لـ إرم نيوز" أن "قيمة الرواتب في السويد أصبحت متآكلة منذ 8 سنوات، والمشكلة الأكبر أن الحلول المتاحة لن تكون مجدية، حتى دعوات النقابات الصناعية بزيادة الأجور بنسبة 4.4% ستزيد المشكلة".
وأشار إلى أن "المشكلة الأكبر هي أسعار الفائدة المتزايدة، والتي تدفع بها الإجراءات الحكومية ظنا منها أنها الحل لمكافحة التضخم، وهذا خطأ كبير".
وأوضح أن "رفع معدلات الفائدة رفع تكاليف الطعام والمأوى ووسائل التدفئة، ما جعل الطبقة الوسطى السويدية تواجه خطر عدم قدرتها على دفع هذه الأثمان، وبالتالي انحدارها إلى الطبقة الدنيا".
وتابع: "كما أصبح الادخار صعبا بالنسبة للأسر القابعة في الطبقة الوسطى، وانعدام المدخرات دفع بها إلى الطبقة الأدنى".
وعن توقعاته للمستقبل، قال ليندبرغ: "ستواجه العائلة التي لديها طفلان ومنزل وسيارة زيادة في الإنفاق تبلغ 38000 كرونة سويدية، وهذا يعني زيادة بنسبة 15%".
الفقر يزداد ضراوة
وتعتبر السويد من الدول التي لا ينتشر فيها الفقر بشكل كبير، وبحسب إحصائيات العام الماضي الصادرة عن مركز الإحصاء النرويجي، فإن نسبة الفقر في السويد هي أقل نسبة مئوية في الاتحاد الأوروبي بأكمله، لذلك يختلف معيار الفقر في السويد عن المعيار في دولة مثل لاتفيا أو بولونيا.
وقالت الصحفية المتخصصة بالشأن الاقتصادي "سوزي آلاهاج": "الفقير في السويد هو الشخص غير القادر على تحمل مستوى معيشي معين، مثل عدم القدرة على الحفاظ على المنزل دافئا بدرجة كافية، وغير القادر على قضاء إجازة أسبوع واحد في السنة أو المشاركة بانتظام في أي نشاط ترفيهي".
وأضافت آلاهاج لـ "إرم نيوز": "المقلق أن كل الإحصائيات الخاصة بالفقر تعود إلى العام الماضي، لكن بالتأكيد بعد الحرب الأوكرانية، أصبح الفقراء أشد فقرا".
وتابعت: "أما أولئك الذين كانوا يعيشون فقرا مدقعا فالوضع أصبح كارثيا بالنسبة لهم، وفي النهاية أصبح من كان يراوح في الطبقة الوسطى يتهاوى حول خط الفقر".
أفراد الطبقة الوسطى يتجهون للمساعدات
إلى ذلك، كشف تقرير منظمة "City Mission" الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن زيادة كبيرة في الأشخاص المشتركين بمتاجر الأطعمة الجماعية والمنظمات التي تقدم مساعدات غذائية، نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وهنا قالت صحيفة "آلاهاج"، إن "الكثير من السويديين الذين كانوا متوسطي الحال نالوا عضوية الـ (Food Mission)، وهي متاجر الأطعمة الاجتماعية".
وأردفت: "كما شهدت منظمات الإغاثة في جميع أنحاء السويد تزايدا في صفوف الانتظار، ورغم ذلك لا زال دور الحكومة قاصرا ويجب أن يتم تكثيفه لمساعدة المزيد من محدودي الدخل الذين لا يحصلون على الدعم وهم في أمس الحاجة إليه".
وفقا لدراسة أجراها المصرف السويدي، فإن محدودي الدخل من السويديين لديهم مشكلة كبيرة في تأمين موادهم الاستهلاكية اليومية، مشيرة إلى أن "ثلث المدخرين في البنوك لديهم مبلغ أقل من 50 ألف كرونة في حساباتهم".