السويد.. طبقة وسطى "مسحوقة" وارتفاع عدد منتظري الإعاشة

كشفت هيئة الإحصاء الرسمية في السويد، أن الضغوط المعيشية سحقت الطبقة الوسطى في البلاد، على وقع الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها القارة الأوروبية ولاسيما التضخم.

وسجلت بيانات الهيئة تراجع القيمة الحقيقية للرواتب في أكبر انخفاض منذ حوالي 30 عاما تشهد السويد.

ورغم أن بلدهم واحدة من أغنى دول العالم، إلا أن السويديين ليسوا أثرياء ولديهم ثاني أعلى نسبة ديون في أوروبا.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن ربع السويديين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما لا يمكنهم إدارة أكثر من 4 أسابيع دون راتب، ونصف هؤلاء لديهم أقل من 50000 كرونة سويدية في المدخرات.