الرئيس التركي: بيانات التضخم تقوّي عزيمتنا في محاربته

الرئيس التركي: بيانات التضخم تقوّي عزيمتنا في محاربته

رويترز
رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مصممة على حل مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفًا أن البيانات الأخيرة تقوّي عزم الحكومة على مكافحة التضخم.

وفي حديثه بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد انتخابه لولاية ثالثة، الشهر الماضي، أشار أردوغان إلى انخفاض التضخم السنوي إلى أقل من 40 % في مايو/ أيار، وقال إن الحكومة ستخفضه إلى ما دون 10 %.

وكان التضخم في تركيا بلغ مستويات قياسية مرتفعة في 2021 بفعل أزمة عملة، مما دفع أردوغان إلى اتباع سياسات غير تقليدية لمكافحته.

الرئيس التركي: بيانات التضخم تقوّي عزيمتنا في محاربته
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واعتبر تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير من قبل أسواق المال، وزيرًا للمالية، بمثابة تمهيد لعودة السياسات التقليدية.

تركيا

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