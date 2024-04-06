تسلا تواجه دعوى جديدة بالاحتيال على موظفين

تواجه شركة تسلا دعوى جماعية جديدة تتهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بانتهاك قانون الأجور مع عدد كبير من عمال مصنع الشركة ومستودعها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك وسط مواجهة الشركة مزاعم تمييز وتقويض للنقابات العمالية.

وبحسب وكالة رويترز، فقد تقدم موظفان سابقان في مصنع التجميع التابع لتسلا في فيرمونت بولاية كاليفورنيا بالدعوى إلى محكمة اتحادية في سكرامنتو يوم الخميس لطلب تعويضات بقيمة خمسة ملايين دولار نيابة عن الآلاف من عمال تسلا في أنحاء الولاية.

ويقول الموظفان السابقان إن تسلا انتهكت عددا من قوانين العمل في ولاية كاليفورنيا منها عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية وعدم توفير فترات استراحة وعدم توفير إجازات مرضية.

ولم ترد تسلا على طلب للتعليق على الاتهامات.

وتأتي الدعوى في وقت تحاول فيه تسلا دحض ادعاءات بأنها تتسامح مع التمييز العنصري ومضايقة العمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى في كاليفورنيا. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.