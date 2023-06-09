بايدن وسوناك يطلقان شراكة اقتصادية لاحتواء النفوذ الصيني

بهدف احتواء النفوذ الصيني، أعلن عن شراكة اقتصادية جديدة بين واشنطن ولندن، كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس.

وتضمن "إعلان اطلسي"، الذي وقعه الجانبان في البيت الأبيض، بنودا عدة، بينها تعزيز التعاون في صناعة الدفاع وفي الطاقة النووية المدنية، وتوريد المعادن الضرورية في الانتقال على صعيد الطاقة.