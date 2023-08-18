بعد فرض رسوم جمركية جديدة.. ارتفاع متوقع لأسعار المعلبات في أمريكا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت، أمس الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة على معادن صناعة العلب المستوردة من الصين وألمانيا وكندا، وهي خطوة تقول شركات الأغذية إنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأطعمة المعلبة.

وقالت الصحيفة إن الشركات المصنعة لمعادن علب المعلبات من الدول الثلاث يقومون ببيع منتجاتهم في السوق الأمريكية بأسعار منخفضة، وبشكل غير عادل؛ مما برر فرض الرسوم الجمركية على منتجاتهم، بحسب وزارة التجارة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن المنتجات الصينية ستخضع لأعلى تعرفة جمركية من بين الدول الثلاث بنسبة 122.5%، في حين ستكون على المنتجات الألمانية 7.02% والكندية 5.29%.

وأشارت إلى أن التعرفة الجديدة لن تشمل الصادرات من هولندا وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا والمملكة المتحدة بسبب عدم مساهمتها في إغراق السوق وتعاونها مع التحقيقات، بحسب وزارة التجارة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الصين تمثل حاليًا 14% من واردات الولايات المتحدة من الصفيح، في حين تمثل ألمانيا وكندا معًا ما يقرب من 30%، وتمثل الدول الخمس الأخرى معظم النسبة المتبقية.